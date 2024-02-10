إنتر يواصل اكتساح كبار إيطاليا ويتفوق على روما برباعية

قلب إنتر تأخره 1 -2 أمام مضيفه روما إلى فوز مثير 4 -2 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وحصد إنتر ميلان ثلاث نقاط غالية وسعت الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه يوفنتوس إلى سبع نقاط.



وتقدم فرانشيسكو أتشيربي بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 17 لكن جيانلوكا مانشيني أدرك التعادل لروما في الدقيقة 28 ثم أضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.



وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني رد الفرنسي ماركوس تورام بهدف التعادل لإنتر ميلان ثم جاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله المدافع الإسباني لروما، انجيلينو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56 وتكفل اليساندرو باستوني بتسجيل الهدف الرابع لإنتر في الثواني الأخيرة للمباراة.



الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن يوفنتوس الوصيف، وتوقف رصيد روما عند 38 نقطة في المركز الخامس.



وسجل إنتر ميلان الفوز الخامس على التوالي والتاسع عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.



ويمتلك إنتر ميلان أقوى خط هجومه بتسجيله 55 هدفا كما يمتلك أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 12 مرة فقط.