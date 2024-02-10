السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

‏ الأورومتوسطى: إسرائيل تصعد من جرائم القنص والقتل العمد فى غزة

غزة
غزة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من تنفيذ جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء بحق مدنيين فلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم، أن إسرائيل مستمرة في قتل الفلسطينيين على نحو واسع، من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وتصعيد وتيرة تنفيذ عمليات القتل والإعدام غير القانونية، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجرائم قائمة بحد ذاتها، وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

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مجلس التعاون يدين نية الاحتلال اقتحام مدينة رفح بقطاع غزة

وأوضح الأورومتوسطي أن عمليات القتل والإعدام والقنص التي يرتكبها جيش الاحتلال يستهدف فيها بشكل أساسي المدنيين الآمنين في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة.

ارتقاء 5 مواطنين فى قصف الاحتلال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا ومركبة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومنزلين غرب وجنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

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ارتقاء 5 مواطنين فى قصف الاحتلال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

كما قصفت طائرات الاحتلال مركبة شرطة في حي البرازيل بمدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب نحو 6 آخرين في قصف استهدف منزلا في حي الزيتون غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 28.064 شهيد و67.611 جريح، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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