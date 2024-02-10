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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قطر تتقدم على الأردن بهدف فى الشوط الأول لنهائى كأس آسيا

أكرم عفيف
أكرم عفيف

تقدم المنتخب القطري على نظيره منتخب الأردن في الشوط الأول من مباراة نهائي بطولة كأس آسيا 2023 بهدف دون رد.

واستحوذ المنتخب الأردني على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فميا جاءت الخطورة والأفضلية الهجومية للمنتخب القطري.

وضغط لاعبو المنتخب القطري على دفاعات نظيرهم الأردني من أجل تسجيل هدف التقدم بشكل مبكر، وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتسجيل، بينما تسبب التسرع في إنهاء الهجمات في إضاعة العديد من الفرص المحققة للمنتخب الأردني.

وشهد ربع الساعة الأول من المباراة تبادل الهجمات بين كلا الفريقين ولكن المنتخب القطري كان الأخطر والأقرب للمرمى.

وتحصل منتخب قطر على ركلة جزاء بعد عرقلة أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22 وسددها على يمين الحارس وسكنت الشباك معلنة عن أول أهداف قطر.

وكثف لاعبو المنتخب القطري محاولاتهم الهجومية في الدقائق التالية للهدف من أجل إضافة الهدف الثاني، فيما حاول لاعبو منتخب الأردن الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل.

وجاءت أخطر فرص منتخب الأردن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما اخترق علي علوان منطقة جزاء قطر ولعب كرة عرضية أرضية ناحية موسى التعمري الذي حولها بقدمه اليسرى في المرمى وارتطمت الكرة بساق الحارس القطري وتحولت لركلة ركنية.

واستمرت المحاولات الأردنية لتسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، ولعب علي علوان كرة عرضية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ووصلت لموسى التعمري الذي سددها مباشرة بيسراه واعتلت العارضة.

وسدد لاعبو منتخب قطر 4 كرات على المرمى من 5 محاولات وخرجت واحدة من الملعب، مقابل تسديدة على المرمى من 4 محاولات لمنتخب الأردن.

وتقاسم كلا المنتخبين الاستحواذ على مجريات اللعب بحلول نهاية الشوط الأول بنسبة 50% لكل منهما.

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