فوائد لا تعرفها عن القرفة والزنجبيل

تتعدد فوائد الزنجبيل والقرفة، لجسم الإنسان، خاصة خلال فصل الشتاء، بسبب نكهتهما المتميزتين اللتين تبعثان على الدفء، والعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز فوائد القرفة والزنجبيل.

علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

يشتهر الزنجبيل بقدرته على تخفيف الغثيان والقيء، خاصة الناتج من تناول بعض الأدوية، مثل: العلاجات الكيميائية والأدوية المستخدمة في علاج الإيدز، كما أنه يساعد في تنظيم عملية الهضم، وتقليل الغازات، فيما يساعد تناول القرفة على تنظيم النوم والهضم، وتنظيم الهضم والحد من مشكلات أعراض بومزوي من إسهال وإمساك وغازات.

علاج نزلات البرد

يساعد كل من الزنجبيل والقرفة في تخفيف أعراض نزلات البرد وأعراض الحساسية الموسيمة من سعال وعطس متكرر وسيلان، وذلك من خلال محاربة الزنجبيل للفيروسات المسئولة عن ذلك ومساعدة القرفة في تعزيز المناعة وخطوط الدفاع الطبيعية في الجسم.

التخفيف من آلام الحيض

يمتلك الزنجبيل خصائص مسكنة يشابه تأثيرها أدوية الأيبوبروفين (Ibuprofen)، وحمض الميفيناميك، كما تساعد القرفة في تخفيف آلام الحوض والنزيف والحد من الغثيان والقيء المصاحب لفترة الحيض.

فوائد الزنجبيل

تناول الزنجبيل يمكن أن يعزز حرق السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع، كما أن الزنجبيل يوفر قوى مقاومة للسمنة، كما يساعد في التغيرات الإيجابية في الكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم وصحة الكبد.

تناول الزنجبيل يمكن أن يعزز حرق السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع، كما أن الزنجبيل يوفر قوى مقاومة للسمنة، كما يساعد في التغيرات الإيجابية في الكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم وصحة الكبد.

فوائد القرفة

إن القرفة من التوابل الأخرى التي ارتبطت بفقدان الدهون الحشوية، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علوم التغذية والفيتامين، كما تعمل القرفة على تنظيم مستوى السكر، وبالتالي الحد من ارتفاعه ليلًا وعند الاستيقاظ، ومحاربة الأمراض البكتيرية والفطرية، وتخفيف آلام الأسنان.