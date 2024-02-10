جامعة سوهاج تشارك فى اجتماع اللجنة الاستشارية الأول للترويج لمبادرات الأعمال المبتكرة

شاركت جامعة سوهاج في اجتماع اللجنة الاستشارية الأول لبرنامج "دواير" للترويج لمبادرات الأعمال المبتكرة بقيادة المرأة في قطاع السياحة الريفية المستدامة بسوهاج، وذلك بدعوة من مؤسسة أوتاد والمؤسسة الأسبانية سيدال، ضمن برنامج دواير، بحضور فيكتوريا إيفا سواريز رئيس وكالة التعاون الإسباني في مصر، وذلك بأحد الفنادق الكبري بسوهاج.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الاجتماع هدف إلى إكساب المشاركين المهارات الضروريّة في مجال إحداث مشاريع مبتكرة وفق منهج التنمية المستدامة، وإعداد خطط أعمال متطورة وتمويلها بشكل فعال، من خلال اعتماد الطرق الحديثة للتدريب التي تدمج معًا البعدين النظري (من خلال العروض التقديميّة) والتطبيقي (تدريب عملي من خلال تحليل لدراسات حالات).

وأضاف أن برنامج دواير الممول من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي AECID يهدف لدعم السياسات الوطنية الداعمة لتطوير المجتمعات الريفية وسلاسل القيمة الخاصة بها، لتعظيم قدرات رواد الأعمال في المحافظة لاستخدام مواردها وتقديم أفكار ابتكارية لإرساء مبدأ القيمة المستدامة وتوفير التمكين الاقتصادي في مختلف الصناعات، مثل صناعة الحرف اليدوية والتراثية، والفندقية، والأكلات الشعبية والتراثية.

وفي هذا السياق أضاف الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر وممثل عن الجامعة، أن الاجتماع ناقش أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال في بيئة الأعمال الخاصة بالسياحة الريفية، كما تم عرض أهمية إنشاء منصة خاصة بالترويج للسياحة الريفية، وذلك لربطها بالتراث الثقافي والفنون الشعبية، بالشراكة مع القطاع الخاص في ضوء توجه الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى عمل دراسة مفصلة للفرص والبيئة الداعمة للسياحة الريفية في المحافظة من أجل تجديد مجالات العمل، لإقامة سلاسل قيمة فاعلة في ذات المجال، إلى جانب العمل على تعزيز الحوار الاستراتيجي الفعال بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة على مستوى الدولة والمحافظة، وذلك من أجل دعم السياحة الريفية في مصر، وتطوير نموذج نمو اقتصادي مبتكر ومستدام من خلال مجموعة استشارية تجتمع ربع سنويًا خلال فترة البرنامج لتبادل المعرفة وتعزيز فرص التعاون.