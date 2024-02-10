السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع فتاة خنقًا على يد شقيقها بالصف.. والمتهم: "كنت بأدّبها"

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها في الصف على يد شقيقها، حيث أفادت التحريات بأن المتهم توجه إلى معاتبة الضحية في منزل عمها، إلا أنها تجاوزت في الحديث معه، فقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. 

وبمناقشة المتهم أمام رجال مباحث الصف اعترف بجريمته قائلا "كنت بأدبها"، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، أفاد بمقتل “فرح، ر”، 20 سنة، ربة منزل خنقًا بمنزل عمها على يد شقيقها "إسلام. ر"، 30 سنة، نجار مسلح.

وألقى القبص عليه، وبمواجهته، اعترف بأنه قام بخنقها بعد وصلة عتاب بينهما، أنه توجه لمعاتبتها في منزل عمه ونصحها بالتوقف عن تصرفاتها، إلا أنها رفعت صوتها عليه- على حد وصفه- فقام بخنقها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وتولت التحقيق.

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