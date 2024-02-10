بدء وصول الوفود المشاركة فى بطولة إفريقيا للريشة الطائرة

بدأ منذ صباح اليوم السبت، وصول وفود المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا للريشة الطائرة في الوصول إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية المقرر إقامتها في صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير الجاري.

وكانت منتخبات "أوغندا - موريشيوس - جنوب إفريقيا" في طليعة المنتخبات التي وصلت إلى أرض المحروسة.

ومن المقرر، أن يكتمل وصول المنتخبات المشاركة في البطولة خلال الساعات المقبلة استعدادًا للاجتماع الفني وقرعة البطولة والمحدد له مساء غد الأحد بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكان في استقبال تلك الوفود تيمور طارق رئيس لجنة الاستقبال، وأكد أن اللجنة المنظمة انتهت من تجهيز كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الفرق المشاركة، مشيرًا إلى أن الحافلات والسيارات الخاصة ستكون جاهزة لنقل الوفود المشاركة من مطار القاهرة الدولي إلى مقر السكن.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها أبريل المقبل بالصين .بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة إفريقيا للريشة الطائرة.

وكشف مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، عن هوية شعار بطولة إفريقيا المقبلة للكبار والمقررة إقامتها على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير الجاري.

ويرمز الشكل العام للشعار إلى لعبة الريشة كما تم اختيار زهرة اللوتس؛ كونها رمزًا للتراث الفرعوني، إضافة إلى أنها الرمز الرئيسي للتنوير الروحي عند القدماء المصريين، وتم اختيار الألوان نسبةً لألوان علم جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر، أن يعلن مسئولو اتحاد الريشة عن عدد الدول المشاركة في البطولة عقب وصول التأكيدات الخاصة من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها أبريل المقبل بالصين.