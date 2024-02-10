السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام الطلاب في أول أيام الترم الثاني بالقاهرة

انتظام سير العملية
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة

انتظم طلاب “تعليم القاهرة” في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية، وذلك في إطار تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم.

شهد اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حضور منظم وإقبال كبير من الطلبة. وتابع طارق عبد الله، وكيل إدارة التعليمية بالشرابية، مدرسة القديس جرجس، وكان في استقباله سير ايزابيل مديرة المدرسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها الدائم لحظة بلحظة مع غرف عمليات الإدارات التعليمية.
 

انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة
العام الدراسي الثاني انتظام سير العملية التعليمية تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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