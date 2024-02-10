انتظام الطلاب في أول أيام الترم الثاني بالقاهرة

انتظم طلاب “تعليم القاهرة” في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية، وذلك في إطار تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم.

شهد اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حضور منظم وإقبال كبير من الطلبة. وتابع طارق عبد الله، وكيل إدارة التعليمية بالشرابية، مدرسة القديس جرجس، وكان في استقباله سير ايزابيل مديرة المدرسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها الدائم لحظة بلحظة مع غرف عمليات الإدارات التعليمية.



انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة

انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة

انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة

انتظام سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بالعاصمة