الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد حاتم يشيد بدور الأزهر في فيلمه الجديد "المنبر"

أحمد حاتم
أحمد حاتم

أعرب الفنان أحمد حاتم عن امتنانه لمؤسسة الأزهر الشريف لمساندتهم إياه في تحقيق فيلمه الجديد "المنبر"، الذي يجسد فيه دور داعية أزهري.

وفي حواره مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "on set"، أشاد "حاتم" بالأزهر الشريف وقال: "الفيلم عمل فريد من نوعه، والأزهر ساعدنا كثيرا في الفيلم من خلال توفير الأماكن التي صورنا فيها والمعلومات التي استفدنا منها".

وتابع: "كما أنهم أرسلوا بعض الأشخاص منهم لمرافقتنا في التصوير، والفيلم سينقل رسالة هامة عن الدور الوطني للأزهر".

أحمد حاتم الأزهر المنبر داعية أزهري الإعلامية إنجي أنور الأزهر الشريف التصوير

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