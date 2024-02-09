ضياء رشوان يدعو الرئيس الأمريكي لزيارة قطاع غزة بنفسه (فيديو)

علق الإعلامي ضياء رشوان، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة، بشأن منع غلق مصر لمعبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قائلا: "هذا الأمر لم يحدث إطلاقا".

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن الرئاسة المصرية ردت بشكل قاطع على مزاعم بايدن، مؤكدة أنها فتحت معبر رفح دون أي قيود، كما أن مصر تحملت ضغوطا لا حصر لها خلال الحرب الدائرة بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ودعا رشوان، الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة قطاع غزة بنفسه، حتى يتطلع جيدا على الأوضاع الكارثية داخل القطاع، جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة، وليكتشف بنفسه أيضا من المتسبب الرئيسي في منع مرور المساعدات إلى القطاع.