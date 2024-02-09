الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان يدعو الرئيس الأمريكي لزيارة قطاع غزة بنفسه (فيديو)

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الإعلامي ضياء رشوان، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة، بشأن منع غلق مصر لمعبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قائلا: "هذا الأمر لم يحدث إطلاقا".

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن الرئاسة المصرية ردت بشكل قاطع على مزاعم بايدن، مؤكدة أنها فتحت معبر رفح دون أي قيود، كما أن مصر تحملت ضغوطا لا حصر لها خلال الحرب الدائرة بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ودعا رشوان، الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة قطاع غزة بنفسه، حتى يتطلع جيدا على الأوضاع الكارثية داخل القطاع، جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة، وليكتشف بنفسه أيضا من المتسبب الرئيسي في منع مرور المساعدات إلى القطاع.

تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الامريكي ضياء رشوان معبر رفح غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية مصر بايدن الحرب الإسرائيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. الازدواجية الأمريكية: دعم الفلسطينيين بـ«الكلام» ومساندة مجازر إسرائيل بالسلاح

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

محمود علاء يوقع لـ«بيراميدز».. و«الونش» يستعد للسفر إلى ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته