عالم مدينة زويل يفوز بالجائزة الكبرى للمعرض الدولى للاختراعات فى الشرق الأوسط بالكويت

نجح الدكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ ومدير برنامج علوم النانو ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نجح في الفوز بالجائزة الكبرى للمعرض الدولى للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت النسخة الـ14.

وخلال حفل الختام بحضور ممثل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، قام د.عادل العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طلال جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي بتوزيع جوائز الفائزين وتكريم المشاركين، حيث كانت الجائزة الكبرى للمعرض من نصيب العالم والمخترع المصري د.إبراهيم الشربيني، وفاز بها مناصفة بين اختراعين له في سابقة للمرة الأولى منذ انطلاق المعرض وهي فوز متسابق واحد مناصفة بالجائزة لمشروعين مختلفين.

واختراع د.إبراهيم الشربيني الأول عبارة عن دعامات نانونية ذكية متعددة الوظائف لتوسيع الأوعية الدموية، أما الثاني فعبارة عن ابتكار سماد يوريا طويل المفعول وصديق للبيئة.



ويعتبر المعرض الدولى للاخترعات في الشرق الأوسط ثانى أهم معرض فى العالم للاختراعات بعد معرض جنيف الدولى للابتكار وهذ أول مرة يحصل فيها مصرى على الجائزة الكبرى للمعرض منذ إنشائه قبل ٣٠ عام ومن المرات القلائل التى حصل فيها عربى على هذه الجائزة الكبرى من وسط مشاركة أكثر من ٤٠ دولة عربية وأجنبية وأكثر من ٢٠٠ اختراع.

والجدير بالذكر أن العالم الدكتور إبراهيم الشربيني يحظى بالتقدير العلمى من كل المؤسسات وحصل على معظم الجوائز المحلية والدولية منها:

- وسام الجمهورية المصرية فى العلوم والفنون من الطبقة الأولى وتكريم من رئيس الجمهورية

- جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018 نظرا لتميز الأبحاث فى مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها فى المجال الطبى

- جائزة خليفة الدولية التربوية (الإمارات) – الأستاذ الجامعى المتميز على مستوى الوطن العربى 2021

- جائزة عبدالحميد شومان (الأردن) فى مجال العلوم الهندسية على مستوى الوطن العربى (تكنولوجيا النانو) لعام 2018

- جائزة الدولة المصرية التشجيعية فى العلوم في سنة 2011

- جائزة فينيس كامل للابتكار العلمي لشباب الباحثين بمجال علوم المواد وتطبيقاتها في 2012

- زمالة هيئة الفولبرايت الأمريكية المرموقة

- جائزة وزير الصحة د. عبده سلام فى مجال المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الحيوية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في 2015

- الحصول على قلادتين ذهبيتين، بالإضافة إلى دبلومتين فخريتين من المعرض الدولي رقم 46 للابتكار بجنيف بسويسرا

- الفوز بجائزة الكوميستا لأفضل براءة اختراع فى العالم الإسلامى، وتعتبر هذه الجائزة أحد أهم جوائز الكوميستا (اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي) للتميز في العلوم والتكنولوجيا

- الاختيار للعام الثالث ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية

- الاختيار ممثلا لمصر وأكاديمية البحث العلمى المصرية ثم الانتخاب نائبًا للرئيس بواسطة مجلس إدارة شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية