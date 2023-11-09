مدينة زويل للعلوم: توجيه رئاسي بتبنى النابغة يحيى عبدالناصر بالجامعة

قال الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم إجراء اختبارات خاصة بالتفكير النقدي، الرياضيات، الفيزياء، والكيمياء من أجل التحاق هذا الطالب بكلية العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل.

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وأكد الدكتور محمود عبد ربه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر تستطيع” مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها على هذا الطالب تشير إلى أنه من بين أفضل 10 طلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات داخل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

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وأضاف في حديثه، أن إجابات الطالب يحيى عبدالناصر أفضل من إجابات المتفوقين في الثانوية العامة، ولهذا اجتاز يحيى المرحلة الإعدادية والثانوية بكل قوة للانتقال إلى الجامعة، معبرًا: "أصل التوجيه بتبني هذه الموهبة جاءت من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأساس".