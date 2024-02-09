الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يبحث في لغز جثة أمين معمل عثر عليه داخل مدرسة بالشيخ زايد

جثة
جثة

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة  تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة أمين مشنوق بإيشارب داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لفحصها وفحص علاقة المتوفي وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مدرسة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "جمعة. م" أمين معمل مسجى على الأرض داخل غرفة المعمل وبه آثار خنق وحول رقبته إيشارب، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي عقب مناظرة فريقا من النيابة العامة لها وحضور خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مباحث الجيزة تحريات أمنية مكثفة كشف ملابسات جثة أمين ثان الشيخ زايد التحفظ على كاميرات

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