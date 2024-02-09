محمد اللوح: إجمالى شهداء قطاع غزة منذ أمس وحتى الآن 23 قتيلًا

قال محمد اللوح، مراسل قناة الغد، إن الهدوء يعود إلى غزة الآن بعد استهداف الكيان الصهيوني منزلين في وسط قطاع غزة في الساعات المتأخرة أمس.

الأوضاع في غزة

وأكد محمد اللوح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى الليلة الماضية 8 شهداء بعد استهداف منزلين في منطقة الزوايدة.

وأضاف في حديثه، أن الطواقم الطبية ذهبت سريعًا إلى مكان الانفجار في الصباح الباكر وتمكنت من انتشال عدد من المصابين كانوا أسفل ركام هذه المنازل، إضافة إلى انتشال عدد من الشهداء ليصل إجمالي شهداء غزة أمس إلى 23 شهيدًا منهم 8 يعودون لعائلة واحدة.

استهداف طواقم الهلال الأحمر

وأضاف في حديثه، أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من نقل جثمان الشهيد محمد العمري الذي كان يعمل لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي قُتل أثناء مهمة إنسانية له.