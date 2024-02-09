الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحصاد الأسبوعي لجامعة حلوان.. واستعدادها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري ومنتسبي الجامعة بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج".

كما أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالقرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات وقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بروتوكول تعاون و"آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات لتسويق أعمال الطلاب والخريجين من الحلي والمجوهرات عبر منصتها، وتضمن البروتوكول توفير فرص تدريبية للطلاب بقسم المنتجات المعدنية والحلي، وفرص لتوظيف الخريجين.
كما وقعت الكلية بروتوكول تعاون مع المؤسسة العربية لعلماء الشباب وذلك في ضوء تفعيل دور وحدة التطوير والبحوث بكلية الفنون التطبيقية والشراكة مع مؤسسات علمية ذات صلة بتطوير الصناعة.

بينما وقعت كلية الصيدلة بجامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة براند أحد الشركات المصرية الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية.

وعلى صعيد الاهتمام بالخدمات الطلابية والاهتمام بمشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة، قام طلاب قسم الرسم والتصوير الزيتي بمركز الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بزيارة صالون الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجامعة على إطلاع الشباب على الأفكار الجديدة والفنون والرسوم المتنوعة خاصة صالون الشباب الذي يمثل محاكاة لعدد من الفنانين بنفس الفئة العمرية.

وقام طلاب جامعة حلوان بزيارة للجناح العسكري بمعرض الكتاب بناء على الدعوة المقدمة من قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفي إطار التعاون بين جامعة حلوان والقوات المسلحة، حيث زار ٢٥ طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة حلوان للجناح العسكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

هذا وقد حققت جامعة حلوان إنجازا مشرفا في بطولة الكونغ فو ضمن مسابقات بطولة الشهيد الرفاعي 51، حيث حصلت الجامعة على إجمالي 22 ميدالية، حيث حقق الطلاب إنجازا رياضيا مشرفا فحصلوا على 10 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية.

txt

جامعة حلوان تحصد 22 ميدالية فى بطولة الكونغ فو بطولة الشهيد الرفاعى

txt

رئيس جامعة حلوان يشيد بقرارات الرئيس السيسى حول زيادة الحد الأدنى للأجور

وشارك فريق أنجاد بكلية الهندسة بالمطرية بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا (IPITEX- 2024) "وقد شارك الطلاب في المعرض بمشروعين وهما مشروع هيكسوديا، وهو روبوت صناعي يحل محل ماكينة ال CNC يهدف لحل مشكلة هدر الوقت والخامات في الماكينات التقليدية، وأيضا مشروع انفيرنال وهو مشروع يهدف لحل المشاكل البيئية المتعلقة بالنفايات البلاستيكية للعمل على مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

كما عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجامعة حلوان حفلا لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، ويعد هذا الاحتفال تقليدا سنويا في الجامعة منذ سنوات، فهو فرصة مهمة لتقديم الشكر والعرفان لجميع منتسبي الجامعة وتوجيه التحية لأبنائهم المتفوقين.

 

الفنون التطبيقية الفصل الدراسي الثاني البرامج الدراسية إعلان الجداول جامعة حلوان

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل| نتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلى وتقدمه البطىء فى غزة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب