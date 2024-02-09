الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين الفتوى بدار الإفتاء: رحلة الإسراء والمعراج حدثت لتطييب خاطر النبى وإبراز مكانته

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور خالد عمران، إن  رحلة الإسراء والمعراج هي معجزة ربانية ومنحة إلهية لم يتم منحها لبشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت تطييبًا من الله تعالى لخاطر نبيه خاصة بعد فقده أم المؤمنين وأولى زوجاته خديجة بنت خويلد وعمه أبا طالب اللذين كانا يدعمانه وتوفيا في نفس العام الذي سمي "بعام الحزن"، فأراد الله تعالى أن يريه من آياته الكبرى، قال تعالى (سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).

وأضاف عمران، اليوم الجمعة، أن رحلة الإسراء والمعراج جاءت أيضًا تكريمًا للنبي صلى الله عليه وسلم وإبرازًا لمكانته، وهي علم غيب جعله الله لرسوله مرئيًا بعينه وبقلبه وبإدراكه ليعلم الأمة كلها اليقين بالله تعالى.

txt

"سوهاج الأزهرية" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

txt

تليفزيون الحياة يحتفل بليلة الإسراء والمعراج.. فعاليات مبهرة لفرقة الإنشاد على مسرح الجمهورية

وأوضح أنه يجب علينا استخلاص بعض الدروس من هذه المعجزة التي لا تخضع لقوانين الكون، أبرزها اليقين بالله تعالى بأن الله يقف معنا دومًا، والأخذ بالأسباب، والسعي إليه تعالى بإخلاص.

 الذكرى تبرز مكانة المسجد الأقصى وفلسطين في قلوب المسلمين

وأشار عمران إلى أن هذه الذكرى أيضًا تبرز مكانة المسجد الأقصى وفلسطين في قلوب المسلمين أيًا كان موطنهم، وأن العديد من الأنبياء والرسل قد عاشوا أو ماتوا في فلسطين وهو ما يزيد من مكانة فلسطين والقدس في قلوب أبناء الأمة الإسلامية، سائلًا الله تعالى أن ينصر إخواننا في غزة ويربط على قلوبهم ويرحم شهداءهم.

أمين الفتوى بدار الإفتاء رحلة الاسراء والمعراج عام الحزن الإسراء والمعراج مكانة المسجد الأقصى

مواد متعلقة

تليفزيون الحياة يحتفل بليلة الإسراء والمعراج.. فعاليات مبهرة لفرقة الإنشاد على مسرح الجمهورية

"سوهاج الأزهرية" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الأكثر قراءة

عاجل| نتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلى وتقدمه البطىء فى غزة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة في تل أبيب

المعطف الخفى.. رواية تاريخية تفضح جيش الاحتلال من الداخل