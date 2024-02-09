رفع 31 ألف طن قمامة فى يناير بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أداء جهود الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام في رفع القمامة ونواتج الهدم، حيث تم رفع ما يزيد على 31 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر يناير الماضي بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة أنه تم رفع 31 ألفًا و885 طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر يناير الماضي بواقع 3 آلاف و205 أطنان مخلفات قمامة ونواتج الهدم بنطاق حي شرق، 3 آلاف و445 طنًا بنطاق حي غرب شبين الكوم، كما تم رفع 880 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة 3 آلاف و559 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وفي مركز ومدينة بركة السبع تم رفع ألف و160 طنًا، و5 آلاف و130 طنًا بمركز ومدينة منوف، فيما تم الانتهاء من رفع 5 آلاف و790 طنًا من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، فيما تم رفع 920 طنًا بمدينة سرس الليان، ورفع ألفين و34 طنًا بمركز السادات و3 آلاف و59 طنًا بنطاق مركز ومدينة أشمون، لافتًا إلى رفع ألفين و703 أطنان من مركز ومدينة شبين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هناك متابعات مستمرة وبصفة دورية لمنظومة إدارة وحدة المخلفات الصلبة، وتقديم كل أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة ومتابعة رفع تجمعات القمامة من أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، وكذا المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي، والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء الخطة الشاملة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.