الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشراء الموحد": نقلة نوعية لتوطين الصناعة الطبية فى مصر فى ذلك الموعد

تصنيع المستلزمات
تصنيع المستلزمات الطبية

كشف  العميد أحمد محمد مخلوف، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، عن تفاصيل تعاون "الهيئة"، مع 5 شركات عالمية لتوطين الصناعات الطبية في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "سي بي سي": "نتعاون مع 5 شركات عالمية لنقل التكنولوجيا وتصنيع المستلزمات الطبية في مصر، وهي كوريا والصين وصربيا إنجلترا وفرنسا".

وأضاف: "سيتم تصنيع المستلزمات الطبية التي كان يتم استيرادها من الخارج، ما يوفر عملة صعبة، علاوة على إمكانية تصديرها، وهو ضمن الشرو ط المتفق عليها، والتي تمكن مصر من كونها المصدر للدول العربية والشرق الأوسط".

وتابع: "تم إنشاء مصنع الهدى، ويتم تركيب خطوط إنتاج، ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في يونيو 2024 بالعام الجاري"، مؤكدا أنه سيتم إرسال خبراء لتدريب الأيادي المصرية من أجل توطين الصناعة".

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