الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة كفر شوبا جنوبى لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

جرائم الاحتلال 

كانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

الصحة الفلسطينية 

أوضحت الصحة الفلسطينية أن 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع، مشيرةً إلى أنها تواجه نقصًا حادًا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية وتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود.

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