الأحد.. "وثيقة الأخوة الإنسانية.. خمس سنوات من التضامن الإنساني" ندوة لبيت العائلة المصرية

تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ندوة بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية.. خمس سنوات من التضامن الإنساني"، فى السادسة من مساء يوم الأحد 11 فبراير الجارى، ببيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية.

تأتي الندوة بحضور كلا من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، الدكتور سامح فوزي الكاتب والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، الدكتور عمرو عبد المنعم باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي والخبير في مركز سلام لمكافحة التطرف بدار الإفتاء المصرية، يوسف عروج مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط للتنمية.

ندوة وثيقة الأخوة الإنسانية

يأتي ذلك بإشراف الدكتور مسعد عويس رئيس لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، والقس أرميا مكرم مقرر لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ويدير الندوة عضوي لجنة الشباب المركزية لبيت العائلة المصرية "الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد والدكتور يوسف ورداني".

بيت العائلة المصرية

جاءت فكرة بيت العائلة المصرية في عام 2011، حينما زار قداسة البابا شنودة الثالث، كي يؤدي العزاء في شهداء كنيسة القديسيين، وعرض الفكرة على قداسة البابا شنودة الثالث، فرحب بها، وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس بيت العائلة المصرية عام 2011.

تكون بيت العائلة برئاسة شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأصبح مقره الرئيسى مشيخة الأزهر بالقاهرة، ويجمع فيه ممثلي الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر في مصر وعددا من الخبراء والمتخصصين، ويعين لـبيت العائلة أمين عام وأمين عام مساعد.