الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس "تجارية سوهاج": الاهتمام بالتصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أولويات حل أزمة الدولار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا، اليوم الخميس، بملتقى "شجع المنتج المصري" بمحافظة الإسماعيلية، بدعوة من رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أكرم الشافعي.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وعضو مجلس الشيوخ، إن هذا الملتقى فرصة جيدة؛ لتشجيع المنتج المحلي المصري وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة والتي لها بدائل محلية وتغير ثقافة المستهلك نحو الميل للسلع المستوردة.

وأضاف أبو الوفا، في بيانٍ له اليوم، أنه في ظل أزمة الدولار لابد من الاهتمام بالصناعة وتشجيع المنتج المحلي وتذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين لأن الصناعة هي أساس حل أزمة الدولار وتوفير العملة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أنه خلال الشهور الأخيرة تغيرت أولويات المستهلكين نحو دعم المنتج المحلي والاستغناء عن كثير من السلع المستوردة مما كان له تأثير إيجابي على كثير من الصناعات.

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات المحلية والوصول بها إلى أقصى درجة من الجودة لتكون جاهزة للتصدير ومنافسة الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للتصدير خاصة السوق الإفريقية التي تُعد سوقًا واعدة للاستثمار.

وأشار إلى أن الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي ينعكس بدوره على زيادة العمالة المصرية والتوسع تدريجيًا في المصانع المحلية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية في أي بلد صناعية.

وأكد أبو الوفا، ضرورة دعم الدولة للمستثمرين والاهتمام بملف تذليل العقبات أمام المستثمرين مثل قرار الرخصة الذهبية كما يتم انعقاد كثير من اللقاءات مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة لمعرفة أبرز المشاكل التي تواجه التصنيع المحلي.

وانطلق الملتقى اليوم، بحضور 5 محافظات و5 غرف تجارية، حيث استقبل أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، خالد أبو الوفا، رئيس "تجارية سوهاج"، ومحمد الملاح، رئيس "تجارية السويس"، ومحمد الزاهد، رئيس "تجارية الشرقية"، ومحمد الشريف، رئيس "تجارية البحيرة"، وأحمد اللبان، نائب أول رئيس سوهاج، وريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، وعبدالحميد أحمد عطا الله، نائب غرفة الشرقية، وناريمان عبدالفضيل، رئيس المجلس الاقتصادي «السويس»، وجيهان ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي «سوهاج».

الاقتصادي الإقتصادي لسيدات أعمال اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

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