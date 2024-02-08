تعرف على الحد الأدنى للأجور فبراير 2024

يبحث عدد كبير من الموظفين عن الحد الأدنى للأجور فبراير 2024، وذلك بعد قرارات الرئيس السيسي أمس بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ويبدأ صرف مرتب فبراير 2024 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، على أن ينتهي في يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 المقبل.

وجاء جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024 كالتالي:

اليوم الأول من صرف مرتبات شهر فبراير 2024، سيكون في يوم 22 من الشهر المقبل وذلك للجهات الآتية: “مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، مديريات الطرق والنقل”.

الحد الأدنى للأجور فبراير 2024

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين:

- 1000 جنيهًا للدرجات من السادسة إلى الرابعة.

- 1100 جنيهًا للدرجات من الثالثة للأولى.

- 1200 جنيهًا للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة،وبرفع الحد الأدنى للأجور تصبح المرتبات، كالآتي:

- أجر الدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

- أجر الدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ6500 جنيه.

- أجر الدرجة الرابعة من 5000 لـ7000 جنيه.

- أجر الدرجة الثالثة من 5500 جنيه لـ7500 جنيه.

- أجر الدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ8000 جنيه.

- أجر الدرجة الأولى من 7000 جنيه لـ9000 جنيه.

- أجر المدير العام من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه.

- أجر الدرجة العالية من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه.

زيادة الأجور للمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس في مصر:

- تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

