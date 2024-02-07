الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن الرقب: جيش الاحتلال دخل رفح الفلسطينية.. ونتنياهو لن يوقف الحرب

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن تطورات الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في مؤتمر صحفي عن استمرار الحرب في غزة.

وقال الرقب في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن نتنياهو رفض مقترح التهدئة وقال إنه أعطى تعليمات للجيش بالدخول إلى رفح، مشيرًا إلى أن هذه تعد رسالة واضحة منه على استمرار القتال في قطاع غزة.

أيمن الرقب: نتنياهو يتحدى أمريكا والجيش الإسرائيلي

وأشار إلى أن نتنياهو يخطط للعودة منتصرًا على النساء والأطفال ويعتقد أنه بارتكاب المزيد من المجازر أنه سيحقق انتصارًا، مؤكدًا أن استمرار الحرب من مصلحة نتنياهو أولًا ولن يقبل بوقف الحرب.

وتابع أن نتنياهو رفض لقاء رئيس هيئة الأركان مع وزير الخارجية الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحديًا لأمريكا والجيش الإسرائيلي نفسه.

الحرب في غزة الحرب حرب غزة رفح الفلسطينية نتنياهو

مواد متعلقة

مصادر: قطر نقلت لحماس تهديدًا إسرائيليًا باجتياح رفح حال رفض "صفقة التبادل"

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. "المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والتعيينات الجديدة للأطباء والتمريض والمعلمين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"