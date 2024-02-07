أيمن الرقب: جيش الاحتلال دخل رفح الفلسطينية.. ونتنياهو لن يوقف الحرب

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن تطورات الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في مؤتمر صحفي عن استمرار الحرب في غزة.

وقال الرقب في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن نتنياهو رفض مقترح التهدئة وقال إنه أعطى تعليمات للجيش بالدخول إلى رفح، مشيرًا إلى أن هذه تعد رسالة واضحة منه على استمرار القتال في قطاع غزة.

أيمن الرقب: نتنياهو يتحدى أمريكا والجيش الإسرائيلي

وأشار إلى أن نتنياهو يخطط للعودة منتصرًا على النساء والأطفال ويعتقد أنه بارتكاب المزيد من المجازر أنه سيحقق انتصارًا، مؤكدًا أن استمرار الحرب من مصلحة نتنياهو أولًا ولن يقبل بوقف الحرب.

وتابع أن نتنياهو رفض لقاء رئيس هيئة الأركان مع وزير الخارجية الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحديًا لأمريكا والجيش الإسرائيلي نفسه.