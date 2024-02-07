الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تُثمّن قرارات السيسى: جاءت فى توقيت مناسب لدعم محدودى الدخل

د.راندا مصطفي
د.راندا مصطفي

أشادت د. راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس السيسي، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي في وقت مناسب لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي أثرت على الجميع.

وأكدت وكيل تعليم الشيوخ أن قرارات الرئيس السيسي تعكس حرصه على دعم الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية: "إن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية كانت ضرورية في ظل هذه الأزمة.

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وثمّنت وكيل تعليم الشيوخ قرار الرئيس السيسي بإقرار 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، لافتة إلى أن دعم تلك الفئات ضرورة من أجل دعم البحث العلمي وتحسين مستوى دخول أعضاء هيئة التدريس.

الدكتور راندا مصطفي مجلس الشيوخ السيسي الحماية الاجتماعية القرارات

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