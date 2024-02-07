تناول ثمرة واحدة من التفاح الأخضر يوميا واحم نفسك من هذه الأمراض الخطيرة

يوفر التفاح الأخضر مستويات الطاقة بعدة طرق أولًا، فهو مصدر للكربوهيدرات، مصدر الوقود الأساسي للجسم، ومحتوى الكربوهيدرات في التفاح الاخضر هو في المقام الأول عندما يكون غير ناضج، وعندما ينضج، ينخفض، ويزداد محتوى السكروز (نوع من السكر البسيط)، يتم امتصاص السكريات البسيطة بسهولة في مجرى الدم، مما يوفر دفعة سريعة من الطاقة.

ووفقا لما جاء فى موقع "هيلث"، يوفر التفاح الأخضر فى منح الجسم فيتامين ب6، وهو ضروري لمختلف وظائف الجسم، بما في ذلك استقلاب الطاقة ودعم صحة الدماغ، والتفاح الأخضر معروف بمحتواه من البوتاسيوم، ويلعب البوتاسيوم دورًا حاسمًا في تنظيم وظيفة العضلات ونقل الأعصاب.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التفاح الأخضر على الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ووفقا لما ذكر فى الموقع، فإن سهولة حمل التفاح الأخضر تجعله مثاليًا للحمل أثناء التنقل، مما يضمن حصولك على الطاقة المتوفرة بسهولة كلما احتجت إليها، اى انك تتمكن من تناولها فى اى وقت، سواء كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة في الصباح المزدحم، أو وقود ما قبل التمرين، أو زيادة سريعة في الطاقة طوال اليوم، يعد الموز مصدرًا مناسبًا للطاقة.

يعزز وظيفة العضلات

التفاح الأخضر هو مصدر طبيعي للكهارل مثل البوتاسيوم، وهو ضروري لوظيفة العضلات المناسبة، ويمكن أن يؤدي عدم كفاية مستويات البوتاسيوم في الدم إلى ضعف العضلات، لذا فأن تناول التفاح الأخضر ضرورة ملحة، ويعتبر البوتاسيوم الكافي مهمًا بشكل خاص لممارسة التمارين الرياضية حيث أن المستويات دون المستوى الأمثل يمكن أن تساهم في إرهاق العضلات والجسم بالكامل وضعف أداء التمارين الرياضية.

يحتوي التفاح الأخضر على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة، كما أنها توفر العناصر الغذائية النحاس والمنغنيز، والتي تعتبر معادن مضادة للأكسدة لأنها ضرورية لنشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة.