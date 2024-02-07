الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: قتلنا 20 ألف من حماس ولن ننهي الحرب إلاّ بـ"نصر ساحق"

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه لن ينهي الحرب إلاّ بنصر ساحق، لافتًا إلى أن قواته تتقدم بشكل ممنهج لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها على المستوى السياسي.

أضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية: "إنجازات الجيش في غزة غير مسبوقة وتم قتل أكثر من 20 ألفًا من مخربي حماس"، مؤكدًا اقتحام جنوده لـ"خان يونس" وإصدار أوامر لبدء العمليات في رفح.

وتابع "لا يوجد أي بديل عن نصر ساحق وإذا صمدت حماس فالمجزرة القادمة مسألة وقت فقط"، لافتًا إلى لقائه وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن حيث اخبره بأن "إسرائيل على بعد خطوات لتحقيق نصر كبير".

واعتبر نتنياهو أن مواصلة الضغط العسكري سيؤدي لإطلاق سراح المحتجزين الاسرائليين:"اليوم الذي يلي الحرب سيكون اليوم الذي يلي تدمير حماس وبقاء غزة منزوعة السلاح".

وواصل:"نحن لم نلتزم بأي وعود في الصفقة المنتظرة والمفاوضات مستمرة، والتزمنا بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لغزة وهذا شرط أساسي لاستمرار الحرب".

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأهداف المستوى السياسي رفح حماس

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