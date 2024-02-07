الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بتلاوة القرآن الكريم.. بدء احتفالية الأوقاف بذكرى معجزة الإسراء والمعراج (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج

بدأت احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، بتلاوة القرآن الكريم من مسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- في حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف.

كما حضر الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق، بوزارة الأوقاف، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعدد قيادات وزارة الأوقاف.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية -حفظه الله-بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الثابتة الراسخة في وجدان الأمة، سائلًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري كله وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

جانب من الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج
جانب من الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج
جانب من الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج
جانب من الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج
جانب من الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج
جانب من الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج
جانب من الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج
جانب من الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج
احتفالية وزارة الأوقاف معجزة الإسراء والمعراج الدكتور محمد مختار جمعة فضيلة الإمام الأكبر

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