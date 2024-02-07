نشرت أسرار علاقات مشبوهة.. قصة تورط دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي" (فيديوجراف)

أمرت النيابة العامة المغربية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالحبس النافذ، في حق المغنية دنيا بطمة في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي”.

وفي «الفيديوجراف» التالي نستعرض لكم تفاصيل تورط دنيا بطمة في قضية حمزة مون بيبي.

-كانت تصدرت دنيا بطمة التريند منذ ما يقرب من عامين بعد تغير شكلها كليًا، فكانت في بدايتها ظهرت نحيفة الوجه والجسد وذات بشرة سمراء اللون خلال اشتراكها ببرنامج "أراب أيدول"، واعتادت بطمة أن تشارك متابعيها أحدث إطلالاتها التي كانت تلفت الأنظار، ولكن تغيرها بشكل كبير بدأ يظهر من خلال التحول الكبير في شكلها بعد أن زاد وزنها بصورة ملحوظة نتيجة حملها في ابنتها الثانية.

-وتصدرت دنيا بطمة أيضًا التريند عندما أنشأ شخص مجهول حساب عبر موقع الصور "إنستجرام" الذي تخصص بنشر فضائح مشاهير المغرب وتدمير حياتهم الأسرية والعملية، الذي يتابعه عدد كبير جدا من المتابعين المغاربة وأيضا عرب يقدر، وكان عددهم يصل لـ 20 مليون لتتوالى الأحداث، حيث قام بتوجيه الاتهام لبطمة بأنها هي من تدير الحساب وعقب شهور من محاكمتها، أعلنت في مؤتمر صحفي براءتها.

-عاشت دنيا العديد من الخلافات مع زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وكان أبرزها الأخبار التي نشرت حول تقدمها بشكوى ضده تتهمه فيها بالعنف وخيانة الأمانة والخيانة الزوجية، وقام الآخر بالرد وقال في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كل ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وزوجتي التي أعرفها لأكثر من 11 عامًا لا تقدم على هذه الدعوى أو الخطوة لأنه ليس هذا من أخلاقها ولا تربيتها".