الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إضراب بجامعة أمريكية للمطالبة بسحب استثماراتها من الاحتلال

إضراب بجامعة أمريكية
إضراب بجامعة أمريكية

بدأ 19 طالبًا في جامعة براون إضرابًا عن الطعام مطالبين الجامعة بسحب استثماراتها من "الشركات التي تستفيد من انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين".

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الاحتجاجات والاعتصامات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، والتي شهدت اعتقال الطلاب أثناء احتجاجهم على الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية. 

وقال الطلاب إن الإضراب في جامعة آيفي ليج، والذي بدأ في 2 فبراير سيستمر حتى تدرس جامعة براون مقترحًا بشأن سحب الاستثمارات. 

يأتي ذلك وسط تزايد الاحتجاجات التي تطالب الكليات والحكومات المحلية بالتخلي عن الأصول المرتبطة بإسرائيل والجيش الإسرائيلي.

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وقال الطلاب إن الإضراب في جامعة آيفي ليج والذي بدأ في 2 فبراير، سيستمر حتى تدرس جامعة براون مقترحًا بشأن سحب الاستثمارات. 

يأتي ذلك وسط تزايد الاحتجاجات التي تطالب الكليات والحكومات المحلية بالتخلي عن الأصول المرتبطة بإسرائيل والجيش الإسرائيلي.

وقال نيانتا نيبال، أحد الطلاب المضربين:"لقد مررنا بالكثير من الوسائل الأخرى لنظهر للجامعة أين كنا وما هي مطالبنا".

"لقد استمر التنظيم لأكثر من 10 سنوات في هذا الحرم الجامعي حول هذه القضية. وقالت نيبال، 21 عاماً: "لقد نظمنا وقفات احتجاجية، وعقدنا برامج مختلفة لجذب الطلاب، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تصاعد الأمر إلى اعتصامات، حيث تم حتى هذا التاريخ اعتقال 61 طالباً". "يبدو أن الإضراب عن الطعام هو الخطوة المناسبة التالية."

كانت براون، التي تعيش في رود آيلاند في طليعة الاحتجاجات على الحرب بين إسرائيل وغزة، حيث انه تم اعتقال أكثر من 60 طالبا خلال أعمال الشغب التي جرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي نوفمبر الماضي، أُطلق النار على هشام عورتاني، وهو طالب فلسطيني في جامعة براون شارك في النشاط داخل الحرم الجامعي، مع اثنين من أصدقائه، في حادث منفصل في فيرمونت. يعتقد عورتاني أنهم كانوا ضحايا جريمة كراهية، ودفع جيسون إيتون، 48 عامًا، بأنه غير مذنب في ثلاث تهم تتعلق بمحاولة القتل من الدرجة الثانية.

ويأتي الإضراب عن الطعام في الوقت الذي ألقي فيه القبض على أكثر من 100 شخص في مبنى الكابيتول بولاية بنسلفانيا يوم الاثنين، خلال احتجاج على استثمار الدولة في السندات الإسرائيلية، في حين أصدر أعضاء هيئة التدريس في جامعة ميشيغان الأسبوع الماضي قرارا يدعو الجامعة إلى الإضراب عن الطعام، وسحب الاستثمارات من الشركات "التي تستفيد من الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة".

جامعة بروان إضراب مطالبين الجامعة استثمارات

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