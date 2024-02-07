الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعاون الإسلامي" تدين قرار نقل الأرجنتين سفارتها للقدس المحتلة

التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الأربعاء، إعلان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نيته نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة.

وأكدت التعاون الإسلامي في بيان الأربعاء، أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

"التعاون الإسلامي" تشدد على أن نقل السفارة غير القانونية

شددت التعاون الإسلامي على أن هذه الخطوة غير القانونية، تشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني، داعية الأرجنتين إلى عدم الإقدام على اتخاذها واحترام التزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية بشأن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وطالبتها بتبني مواقف تدعم الاستقرار والسلام القائم على رؤية حل الدولتين.

البرلمان العربي يستنكر قرار الارجنتين 

واستنكر البرلمان العربي إعلان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي عزمه نقل سفارة بلاده لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس، مؤكدًا أن هذا الأمر مدان ومرفوض، وأن الوضع القانوني والتاريخي والديني لمدينة القدس غير خاضع للمراجعة، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تعتبر تعديًا سافر على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد البرلمان العربي، على أن هذا الإجراء من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع كيان الاحتلال، وجماعات المستوطنين المتطرفين، على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

ودعا الرئيس الأرجنتيني إلى العدول عن هذا القرار الذي من شأنه ترسيخ واقع الاحتلال، وطالبه بالسير في نهج ومواقف دول أمريكا الجنوبية التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

التعاون الإسلامي الرئيس الارجنتيني القدس الامم المتحدة فلسطين

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