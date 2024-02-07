الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما هو ورم الكبد وكيفية الوقاية منه؟

ورم الكبد
ورم الكبد

أورام الكبد تشكل تحديًا صحيًا هامًا، حيث تشمل تشخيصات متنوعة من الأورام الحميدة إلى السرطانية، يتطلب علاج أورام الكبد استراتيجيات متعددة تتنوع من الجراحة إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي، وفي بعض الحالات قد يكون الزرع الكبدي الوحيد الحلا الفعال.

خلال التقرير التالي نستعرض كيفية علاج أورام الكبد والخيارات المتاحة للمرضى. كما سنتناول أيضًا أهمية التشخيص المبكر والمتابعة الدورية بعد العلاج لضمان الاستجابة الأمثل ومنع إعادة تطور الأورام.

ماهو ورم الكبد؟

ورم الكبد هو نمو غير طبيعي للخلايا في الكبد، ويمكن أن يكون حميدًا أو خبيثًا، تشمل أنواع الأورام الكبدية الشائعة سرطان الكبد الأولي (Hepatocellular carcinoma) وورم الكبد النقيلي (Hepatic adenoma) وورم الخلايا الكلوية الكبدية (Hepatic cholangiocarcinoma).

يمكن أن تكون أسباب ورم الكبد متعددة، بما في ذلك التهاب الكبد المزمن (مثل فيروس التهاب الكبد B و C)، والتلوث البيئي، والتعرض للسموم، وتناول كميات كبيرة من الكحول، والدهون الكبدية غير الكحولية، وبعض الأمراض الوراثية مثل متلازمة ويلسون.

وأعراض ورم الكبد قد تكون غير محددة في المراحل الأولى، وتشمل الأعراض الممكنة الألم في البطن العلوي، والغثيان، وفقدان الوزن غير المقصود، وتورم البطن، وتغيرات في الشهية، والإجهاد. في بعض الحالات، قد لا تظهر أي أعراض حتى يكون الورم كبيرًا بما يكفي للكشف عنه عن طريق الفحص الطبي أو الفحوصات الأخرى.

تشخيص ورم الكبد يتم عادةً من خلال الفحوصات التشخيصية مثل التصوير بالأشعة والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى فحوصات الدم لتحديد وظائف الكبد ووجود علامات ورم في الدم.

علاج ورم الكبد يعتمد على عدة عوامل مثل نوع الورم، وحجمه، ومدى انتشاره، والحالة الصحية العامة للمريض. العلاج قد يشمل الجراحة لإزالة الورم، أو علاج الأشعة، أو العلاج الكيميائي، أو زرع الكبد في بعض الحالات الشديدة.

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من بين الخيارات المتاحة لعلاج أورام الكبد

الجراحة

 قد يتطلب علاج أورام الكبد جراحة لإزالة الورم. يتم ذلك عن طريق إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم بالكامل، ويتم تحديد إمكانية إجراء العملية بناءً على عدة عوامل منها موقع الورم وحجمه وانتشاره.

العلاج الإشعاعي

يمكن استخدام العلاج الإشعاعي لعلاج أورام الكبد السرطانية، حيث يتم استهداف الورم بالأشعة لتدمير الخلايا السرطانية.

العلاج الكيميائي

 يتضمن العلاج الكيميائي استخدام الأدوية الكيميائية لقتل الخلايا السرطانية، ويمكن تناولها عن طريق الفم أو عن طريق الوريد.

زرع الكبد

 في بعض الحالات الشديدة، قد يتطلب علاج أورام الكبد زرع الكبد، والذي يتضمن زرع جزء أو كل الكبد من متبرع لاستبدال الكبد المصاب بورم.

العلاج المستهدف

 يتضمن استخدام الأدوية أو الأدوات التي تستهدف مباشرة الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا السليمة المحيطة.

المتابعة والرعاية الداعمة

 بعد العلاج، يتطلب المرضى الذين يعانون من أورام الكبد المتابعة المستمرة والرعاية الداعمة، بما في ذلك الفحوصات الدورية والتصوير الطبي للتأكد من عدم عودة الورم

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