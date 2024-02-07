الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نفس الكاريزما.. صندوق أسرار "الحريف" نور خالد النبوي "فيديوجراف"

نور خالد النبوي وخالد
نور خالد النبوي وخالد النبوي

حقق فيلم الحريفة في دور العرض نجاحا كبيرا كتجربة بطولة أولى للممثل نور خالد النبوي، والذي اعتمدت قصة الفيلم على نجاح شخصية نور  الذي أجبرته الظروف التخلي عن أهله وأصدقاءه والانتقال بالمعيشة إلى مستوى أقل، ولكنه يتغلب على الظروف بسبب حبه وعشقه لكرة القدم.


ليضيف مور خالد النبوي كارزما جديده للوسط الفني من والده ممزوجة بالخبرة والدراسة، بعد أن أنهى دراسته الجامعية في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج كوليدج بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

السر في مسيرة نور النبوي الفنية فيلم افريكانوا والذي عشق منه التمثيل في مشهد الشلال الشهيره للفنان أحمد السقا، حينها قرر النبوي أن تكون السينما مشوار حياته، ليخطف الأنظار بدور البطل احمد شوشة في أول عمل فني شارك فيه، في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار لتكون بداية مسيرته الفنية علامه فارقه في حياته.


فبدأ نور التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ثم التحق بورش للتمثيل عند عودته لمصر، وينتقل من مرحلة الهواية للجدية بمشاركته في مسلسل (راجعين يا هوى)، وقبلها في مسلسل الدراما الاجتماعية نقل عام.

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ليبدأ حياته الفنية بجائزة أفضل ممثل شاب بتصويت الجمهور مرتين؛ في مهرجان مجلة الدير جيست، ومهرجان الفضائيات العربية

كما  اختارته منظمة الأمم المتحدة سفيرًا لمبادرة شباب بلد Shabab Balad، وهي النسخة المصرية من مبادرة Generation Unlimited الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة في المنطقة لأول مرة في 2021.

 

 

نور خالد النبوى خالد النبوي فيديوجراف فيلم الحريفة نور النبوي

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