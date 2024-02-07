3 إصابات بانقلاب سيارة في الشرقية

أصيب 3 أشخاص صباح اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد،إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة - أبو صوير بمحافظة الشرقية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كلا من: "محمد عبداللطيف" 14 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، و"محمد عبدالحافظ" 20 عاما، و"محمد أيمن" 16 عاما، مقيمان في بئر العبد بشمال سيناء، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة - أبو صوير، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.