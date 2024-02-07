إصابة 3 أشخاص في إنفجار أسطوانة غاز بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بناحية ترعة البطيخ بمركز أولاد صقر بالشرقية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مركز ههيا للحروق لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مركز ههيا للحروق بوصول كل من: "رضا جودة" 35 عامًا، مصابًا بحروق بأنحاء متفرقة بالوجه والذراعين والساقين، ونجله "محمد" 12 عامًا، مصابًا بحروق بالوجه والذراعين، و"ماجد سالم" 30 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الأولة بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بناحية ترعة البطيخ بمركز أولاد صقر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.