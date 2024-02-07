الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تحت عنوان "عن دحض خرافات الضعف".. مركز جسور يُنظم ورشة نادي الكتاب

كنيسة
كنيسة

يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان "عن دحض خرافات الضعف" بقيادة سوزي فتحي، بعد غد الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءًا، داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضم الورشة قراءة جزء من كتاب "الجرأة العظيمة" والهدف منه مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعد العلاقات في بناء شخصيات المختلفة، بالإضافة لطرح الأفكار التي تساعد على التوسع الفكري والثقافي.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

في سياق متصل،نظم قطاع التنمية التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الطبية باستراليا، ورشة توعية حول قضية ختان الإناث تحت عنوان "سباق لحمايتها"، وذلك على مدار يومين، حيث شارك في الورشة ثلاثون متطوع من مركز التنمية بالراس السوداء بالإسكندرية وعرب المعمل بالسويس والطوابق بالجيزة ومدينة السلام وعين شمس وعزبة النخل بالقاهرة التابعين للقطاع، بكنيسة جميع القديسين الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك.

ضمت الورشة عرض القضية من خلال المنظور الطبي والنفسي والديني والقانوني لتوعية المتطوعين عن القضية، حيث درب الدكتور مينا جرجس والدكتورة عبير عوض المتطوعين على كيفية تصميم حملة توعية كاملة، وتبعًا لذلك صمم المتطوعين ستة حملات توعوية بشكل مبدئي.

بالإضافة إلى إيصال تلك الرسائل للمستفيدين على أن يتم تطويرها بمشاركة باقي الفريق بالمراكز عند عودتهم، حيث سيتم عمل مسابقة بين المراكز الست لإختيار أفضل مبادرة نفذها وأدارها الفريق بشكل مهني، وذلك للوصول لأكبر عدد من المستهدفين والمساهمة في تصحيح المفاهيم حول الختان بطريقة إبداعية وبسيطة للمجتمع.

 

مركز جسور الثقافى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب عن دحض خرافات الضعف كاتدرائية جميع القديسين الجرأة العظيمة مشاركة

مواد متعلقة

اللاتينية تحتفل بتذكار القدّيس بولس مكي ورفقائه الـ 25 شهداء اليابان

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل| مستشار أردوغان: لا سلام في الشرق الأوسط بدون مصر وندعو السيسي لزيارة أنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة