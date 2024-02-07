تحت عنوان "عن دحض خرافات الضعف".. مركز جسور يُنظم ورشة نادي الكتاب

يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان "عن دحض خرافات الضعف" بقيادة سوزي فتحي، بعد غد الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءًا، داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضم الورشة قراءة جزء من كتاب "الجرأة العظيمة" والهدف منه مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعد العلاقات في بناء شخصيات المختلفة، بالإضافة لطرح الأفكار التي تساعد على التوسع الفكري والثقافي.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

في سياق متصل،نظم قطاع التنمية التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الطبية باستراليا، ورشة توعية حول قضية ختان الإناث تحت عنوان "سباق لحمايتها"، وذلك على مدار يومين، حيث شارك في الورشة ثلاثون متطوع من مركز التنمية بالراس السوداء بالإسكندرية وعرب المعمل بالسويس والطوابق بالجيزة ومدينة السلام وعين شمس وعزبة النخل بالقاهرة التابعين للقطاع، بكنيسة جميع القديسين الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك.

ضمت الورشة عرض القضية من خلال المنظور الطبي والنفسي والديني والقانوني لتوعية المتطوعين عن القضية، حيث درب الدكتور مينا جرجس والدكتورة عبير عوض المتطوعين على كيفية تصميم حملة توعية كاملة، وتبعًا لذلك صمم المتطوعين ستة حملات توعوية بشكل مبدئي.

بالإضافة إلى إيصال تلك الرسائل للمستفيدين على أن يتم تطويرها بمشاركة باقي الفريق بالمراكز عند عودتهم، حيث سيتم عمل مسابقة بين المراكز الست لإختيار أفضل مبادرة نفذها وأدارها الفريق بشكل مهني، وذلك للوصول لأكبر عدد من المستهدفين والمساهمة في تصحيح المفاهيم حول الختان بطريقة إبداعية وبسيطة للمجتمع.