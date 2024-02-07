الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: "أوقفوا الحرب فى غزة حقنًا للدماء ووقفًا للدمار"

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: كنا وسنبقى ننادي بما نؤمن به، فنحن لسنا في جيب أحد ولسنا تابعين لأحد، ولا يوجهنا أحد، ولا ننتمي إلى أجندة سياسية أو حزبية، مواقفنا نستمدها من القيم والمبادئ الروحية والإنسانية التي نؤمن بها حتى وأن أزعجت البعض.

وتابع: نحن مسيحيون ونفتخر بانتمائنا المسيحي، ونحن فلسطينيون ونفتخر بانتمائنا لهذا الشعب المظلوم الذي يحق له العيش بحرية وسلام مثل باقي شعوب العالم.

وأضاف: "لسنا دعاة حروب وعنف وقتل وامتهان للكرامة الإنسانية بل دعاة حرية ودفاع عن حقوق الإنسان، وشعبنا الفلسطيني يستحق الحرية، والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام".

واستطرد: "نتمنى أن تتوقف الحرب قريبًا وكان الله في عون أهلنا بغزة الذين يعيشون هذه الكارثة الإنسانية منذ أربعة أشهر"، مضيفًا: "أما آن لهذه الحرب أن تتوقف وهذه المأساة أن تنتهي، نداءنا الذي نوجهه مجددًا من رحاب مدينتنا المقدسة: أوقفوا الحرب حقنًا للدماء ووقفًا للدمار.

وقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: كل إنسان عاقل متحل بالقيم الإنسانية والأخلاقية والحضارية النبيلة ما يتمناه في هذه الأوقات العصيبة أن يتم الوصول لاتفاق وإعلان لوقف إطلاق النار ووقف الحرب والعدوان، التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.
 

واختتم: هذه الحرب قد أنهكتنا نفسيًا وجسديًا في ظل أوضاع مأساوية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، أصبحت غزة مكانًا يسوده الدمار والخراب والأحزان، وأهلها نازحون ولاجئون في بلدهم.. "إنها مأساة مروعة نتمنى أن تتوقف وأن تنتهي سريعًا".

 


 

المطران عطا الله رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اجندة سياسية حروب الإنسانية

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