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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 7-2-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

 يكثف قطاع كبير من المسلمين البحث عن دعاء الصباح، اليوم الأربعاء 7-2-2024 على محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون؟ يا رسول الله، قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»، وقال أيضًا: «ولا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده».

أذكار الصباح

 وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نستعرض في السطور التالية دعاء الفجر وأذكار الصباح من القرآن والسنة النبوية.

دعاء أول أيام رمضان 2024

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

«اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 5 فبراير 2024

 

  • اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة - أو: كان من أهل الجنة - وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله.
  • اللهم أجرني من النار.
  • اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.
  • « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير»، وأيضا يقال بعد صلاة الفجر: « اللهم إني أسألك علما نافعا، وعملا متقبلا ورزقا طيبا(بعد السلام من صلاة الفجر)، فضلا عن أنه يقال: « اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر)».
  • للهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول.
  • لا إله إلا الله وحده لا شريك، له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 7-2-2024 

  • - “أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر”، مرة واحدة.
  • اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.
    أقرأ أيضًا: «اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024
الفجر دعاء الفجر أذكار الصباح دعاء الفجر مكتوب أذكار الصباح اليوم الأربعاء 7-2-2024

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