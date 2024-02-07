يكثف قطاع كبير من المسلمين البحث عن دعاء الصباح، اليوم الأربعاء 7-2-2024 على محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون؟ يا رسول الله، قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»، وقال أيضًا: «ولا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده».

أذكار الصباح

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نستعرض في السطور التالية دعاء الفجر وأذكار الصباح من القرآن والسنة النبوية.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة - أو: كان من أهل الجنة - وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله.

اللهم أجرني من النار.

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير»، وأيضا يقال بعد صلاة الفجر: « اللهم إني أسألك علما نافعا، وعملا متقبلا ورزقا طيبا(بعد السلام من صلاة الفجر)، فضلا عن أنه يقال: « اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر)».

للهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول.

لا إله إلا الله وحده لا شريك، له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 7-2-2024