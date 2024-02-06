أطفال مجلة نور يشاركون الفلسطينيين مشاعرهم (صور)

في اليوم الختامي لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شارك أطفال مجلة نور، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مشاركة فنية وجدانية عبروا من خلالها عن احتوائهم ومساندة أطفال فلسطين - غزة.

وأقيمت ورشة فنية قدمتها الفنانة أسماء شاهين، مع فريق أصحاب مجلة نور من زوار المعرض وأصحاب المواهب باستخدام أدوات رسم فنية مختلفة كالألوان الأكريليك وورق الكارتون ومادة الصلصال، عبر من خلالها الأطفال عن اعتزازهم بعلم فلسطين بألوانه الحمراء والسوداء والبيضاء والخضراء، وتم رسم العلم الفلسطيني بأكثر من طريقة فنية، تناسب الأطفال واليافعين.



ومن جانبهم عبر أطفال وأصدقاء مجلة نور المشاركين بالورشة الفنية عن مشاعرهم بمساندة أطفال غزة لأن الطفل الفلسطيني في هذه الأيام أصبح محروما من أهم احتياجاته الحياتية، وأنهم في ذات الوقت لديهم أمل كبير بأن الحق سيعود إلى أصحابه بفضل أبناء فلسطين البواسل، وأن أطفال فلسطين اليوم سيحملون راية الحرية والبناء والاستقلال والعزة والكرامة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

تشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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