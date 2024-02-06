الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ردا على مزاعم الانقلاب.. الجيش السوداني ينفي وجود أي انشقاقات

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام لوفد الإسناد الشعبي، إن القوات النظامية تعمل خلف القيادة بقلب رجل واحد وفق تراتبية منظمة.

وأضاف: “نطمئن الجميع أن منطقة أمدرمان ووادي سيدنا في أعلى مستويات التنسيق وتعملان بقوة لتحقيق النصر وليس هناك أي حديث بخلاف الانتصار”، مؤكداً أن رؤية ومطلوبات الانتصار كلها مكتملة في أمدرمان وبحري وكذلك الجزيرة. 

يأتي ذلك بعد تقارير عن إلقاء الجيش السوداني القبض على بعض الضباط في منطقة أم درمان بتهمة التمرد على الأوامر العسكرية، فيما ذكرت تقارير أخرى أنها كانت محاولة انقلابية.

وتابع إن رسالة الجيش السوداني للشعب السوداني أن الدولة والقوات المسلحة ترتبان لما بعد اكتمال الانتصار والانتقال إلى خارج الخرطوم حتى أم دافوق، كما أن القوات المسلحة كلها خلف القائد وهي والقائد أمام الشعب والجيش السوداني هو كيان قوي سيحقق ويلبي أشواق ورغبات الشعب السوداني.
 

قوات الدعم السريع السودانية تعطل شبكات الاتصالات في أنحاء السودان

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القاهرة الإخبارية: مدينة بورتسودان خارج خدمات شبكات الاتصالات العاملة فى السودان


وفي سياق متصل، انقطعت الاتصالات عن معظم السودانيين يوم الاثنين فيما قال مصدران في قطاع الاتصالات ووكالة الأنباء الحكومية المتحالفة مع الجيش إنها خطوة متعمدة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش.

ولم تعلق قوات الدعم السريع، في حين قال مصدر في قوات الدعم السريع إن القوات شبه العسكرية لا علاقة لها بانقطاع التيار الكهربائي.

السودان الجيش السوداني مجلس السيادة القائد العام

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