الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

احذر.. هذه الأطعمة تسبب الشيخوخة

الشيخوخة
الشيخوخة

هناك قائمة بمجموعة من الأطعمة والمشروبات، تؤدي إلى تقدم السن تشمل الكحول واللحوم الحمراء والأطعمة المقلية، إليك المزيد حول ما يجب عليك تناوله أو شربه باعتدال لتقليل خطر شيخوخة الجلد.

 القهوة

القهوة هى أكبر مصدر للكافيين، وهى مادة تتواجد بشكل طبيعي في حبوب القهوة، وغالبًا ما يكون السكر المضاف موجودًا في القهوة المعدة أثناء التنقل أو في المنزل.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لمكوني القهوة تأثير سلبي على بشرتك فيما يتعلق بالجفاف، الجلد الجاف هو أحد مؤشرات شيخوخة الجلد، ويمكن أن يساهم الجفاف في جفاف الجلد، للحد من المزيد من الجفاف، إحدى التوصيات هي تجنب الكافيين والسكر.

ووجد الباحثون أيضًا أن الكافيين يمكن أن يقلل من إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على تماسك البشرة وصحتها في خلايا الجلد البشرية.

الحلويات والمشروبات السكرية

بخلاف كونه يسبب الجفاف، يلعب السكر دورًا آخر في شيخوخة الجلد، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل الحلويات أو مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية، إلى بدء عملية تسمى التسكر.

عندما تستهلك سكرًا أكثر مما تستطيع خلاياك معالجته، تتحد جزيئات السكر الزائدة مع البروتينات، ينتج هذا المزيج منتجات نهائية متقدمة للسكر (.

الإكثار من شرب الماء بدلًا من مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

الكحول

شرب الكحول قد يؤدي إلى الشيخوخة، وخاصة في الوجه. وجدت إحدى الدراسات أن ارتفاع استهلاك الكحول يرتبط بعلامات شيخوخة الوجه الأكثر خطورة مثل التجاعيد.

الأطعمة المالحة أو الحارة

يمكن أن تؤثر الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والأطعمة الغنية بالتوابل سلبًا على صحة بشرتك فيما يتعلق بالشيخوخة.

 الأطعمة المقلية

مصدر آخر شائع للـ AGEs والالتهابات التي قد تلحق الضرر بالجلد هو الأطعمة المقلية. يمكن أن تزيد علامة AGEs بمقدار 200 مرة عن طريق زيادة درجة الحرارة وظروف الطهي، مثل القلي.

 اللحوم المشوية

قد يحتوي هذا الفحم الأسود الموجود على البرجر على هيدروكربونات مؤيدة للالتهابات، وهي مركبات تعزز الالتهاب، لا تحتاج إلى التخلي عن اللحوم المشوية لتجنب آثار الشيخوخة المحتملة. فقط تأكد من كشط المادة السوداء وتنظيف الشواية بعد ذلك حتى لا تلوث وجبتك التالية.

هذه الأطعمة تسبب تقدم العمر والإصابة بالشبخوخة تقدم العمر الإصابة بالشبخوخة الشبخوخة تقدم العمر والإصابة بالشبخوخة

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