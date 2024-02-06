عاقبت محكمة جنح النزهة حبس 3 عاطلين سنة مع الشغل بتهمة سرقة الشقق السكنية.

أدلى المتهمون بسرقة شقة فى منطقة النزهة باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قال المتهمون إنهم تخصصوا فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون".

وأضاف المتهمون أنهم راقبوا الشقة قبل سرقتها وتأكدوا أنها خالية من السكان، وأشاروا إلى أنهم يتقاسمون المسروقات فيما بينهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من مواطن أفاد فيه بتعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته، تم تشكيل فريق بحث، وأمرت النيابة بحبس 3 عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية- مالك محل خردة".