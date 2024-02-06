ماذا يحدث في جسمك عند تناول الشوفان صباحًا ؟

تعتبر وجبة الشوفان من أكثر الوجبات المليئة بالعناصر الغذائية عالية القيمة، ولا يعلم الكثير مدى الفوائد الصحية التي تعود على الجسم من تناول الشوفان في الصباح الباكر.

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن فوائد وجبة الشوفان.

يحتوي نصف كوب من الشوفان الجاف سريع الطهي على ما يلي:

150 سعرة حرارية

5 جرام من البروتين النباتي

27 جرامًا من الكربوهيدرات

4 جرام من ألياف الحشو

بضعة جرامات من الدهون

يحتوي الشوفان أيضًا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم وفيتامين ب وكميات أقل من الكالسيوم والبوتاسيوم، وهذه مجموعة رائعة من الفيتامينات والمعادن لطعام منخفض السعرات الحرارية نسبيًا، كل هذا يجعل دقيق الشوفان مكونًا غنيًا بالعناصر الغذائية.

الشوفان يوفر مضادات الأكسدة

تمتلك مضادات الأكسدة البوليفينول الموجودة في الشوفان خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. على المستوى الخلوي، ثبت أن مادة البوليفينول تساعد في مقاومة الشيخوخة والمرض عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، علاوة على ذلك، نظرًا لتأثيراتها الشبيهة بالحارس الشخصي، فقد تم ربط مادة البوليفينول بالحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وكذلك مرض السكري من النوع الثاني والسمنة.

الشوفان يدعم تغذية أفضل

إذا كنت قد تجنبت دقيق الشوفان بسبب محتواه من الكربوهيدرات، فقد يسعدك معرفة أن هذا النشا الصحي يدعم بالفعل إدارة الوزن، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن مستهلكي دقيق الشوفان المنتظمين يسجلون درجات أعلى في مؤشر الأكل الصحي التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، وهو مقياس لجودة النظام الغذائي بشكل عام.

العناصر الغذائية للحبوب الكاملة

وتعتبر حالة الشوفان كحبوب كاملة أحد الأسباب التي تجعله يدعم إدارة الوزن الصحي وتحسين التغذية بشكل عام. وذلك لأنه، على عكس الحبوب المكررة، التي يتم تجريدها من النخالة والجراثيم، تظل الحبوب الكاملة سليمة، مما يعني أنها تحتفظ بكل من الألياف والمواد المغذية الأساسية.

يحسن الشبع

يمكن أن يكون لدقيق الشوفان أيضًا تأثير إيجابي على الشبع، والشعور بالامتلاء الذي يستمر بعد تناول الطعام، وفقًا لدراسة صغيرة. وقارن الباحثون مستويات الجوع والشبع لدى الأشخاص بعد تناول دقيق الشوفان أو البرتقال، وهو عنصر آخر في وجبة الإفطار. النتيجة: لم يكن أولئك الذين تناولوا دقيق الشوفان يشعرون بالشبع بشكل أكبر فحسب، بل كانوا أيضًا أقل عرضة لتناول وجبة خفيفة في الساعات التي تلي الإفطار.

تعتبر ألياف بيتا جلوكان الموجودة في الشوفان واقية للصح، فيوفر نصف كوب من دقيق الشوفان حوالي 14% من القيمة اليومية للألياف، ولكن نوع الألياف الموجودة في دقيق الشوفان وقائي بشكل فريد.

يدعم وظيفة المناعة

أوضحت إحدى الدراسات كيف يحتوي دقيق الشوفان على البيتا جلوكان، وهي ألياف ثبت أنها لا تدعم وظيفة المناعة الصحية فحسب، بل تقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. لهذه الأسباب، قد يساعد تناول دقيق الشوفان بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.