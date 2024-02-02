قيمة غذائية كبيرة في الشوفان .. وصفات مميزة لإعداده

يعتبر الشوفان من أكثر الأطعمة التي يتناولها الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية معينة، ولا يعلم معظمنا مدى الفوائد التي تعود على الجسم من تناوله، ونستعرض فى السطور التالية أبرز فوائد تناول الشوفان بشكل مستمر ومدى أهميته للجسم

ما هي فوائد الشوفان:

توجد مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة فى الشوفان المعروفة باسم أفينانثراميد، وتساعد فى الحماية من أمراض القلب التاجية وكذلك سرطان القولون، ويحتوي الشوفان على كمية عالية من المغنيسيوم وهو ما يساعد فى تحسين صحة العظام.

ووفقا لما جاء فى موقع "هيلث"، فإن كوب من الشوفان المطبوخ يوفر 28 جرامًا من الكربوهيدرات، فالشوفان عبارة عن كربوهيدرات صحية بطيئة الاحتراق، فيوفر للجسم طاقة طويلة الأمد ويساعد في إنقاص الوزن، ويحتوي على عنصر الزنك الذي يساعدك بشكل أساسي على رفع كفاءة جهاز المناعة.

كما يعتبر "بيتا جلوكان" هو أحد أهم الألياف القابلة للذوبان والموجود في الشوفان، وله تأثير إيجابي على التقليل من الكوليسترول، ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل "ب 1، ب 3" وفيتامين ك، وفيتامين أ".

الحبوب الكاملة هي الأفضل في الشوفان، وتتمير باحتفاظها بكافة المعادن مثل الزنك والكالسيوم والماعنسيوم.

ما لا تعرفه عن القيمة الغذائية للشوفان:

حصولك على ١٠٠ جرام من الشوفان يساعدك فى الحصول على

٣٤٪؜ من الماغنسيوم اللى بيحتاجه الجسم

٤١٪؜ من احتياجك اليومي من الفسفور

٢٠٪؜ من احتياجك للحديد

٢٠٪؜ من الزنك

يمكن تنفيذ عدة وصفات من الشوفان مثل:



١- عصير الشوفان:

المقادير:

كوب ونصف ماء

٢ كوب ماء

نصف ملعقة فانليا

الطريقة:

ضعي الشوفان فى الخلاط ضيفي اليه المياه ثم العسل والفانليا واضربيهم جيدا، ثم قومي بتصفيه المشروب مرتين وبعدها ضعيه فى زجاجة ويمكنك تناوله صباحا.

٢- خبز تورتيلا الشوفان:

المكونات:

كوب ونصف من الشوفان

نصف كوب من الماء

افوكادو

قطع طماطم

بقدونس

تونة

الطريقة:

ضعي فى وعاء الشوفان والماء، واتركيهم لمدة ساعة، ثم ضعي المكونات فى الخلاط واخلطيه جيدا، وضعي مقلاة دائرية على النار واتركيها تسخن جيدا، ثم ضعي العجين على المقلاة حتي تتحمر من جهة، ثم اقلبيها على الجهة الآخري.

بعد تحمير خبز التورتيلا على الجهتين، ضعي عليه المكونات، الافوكادو بعد هرسه ثم قطع الطماطم ثم التونة ثم البقدونس ويمكن إضافة المكونات التي تريدنها سواء حلو أو حادق.