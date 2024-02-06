ضبط إخصائى اجتماعى بـ20 ألف دولار فى الجيزة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على أخصائي اجتماعي، بتهمة الاتجار في الدولار، وضبط بحوزته 20 ألف دولار و26 ألف جنيه مصري.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بالقبض على “محمود، ر”- 44 سنة- أخصائى اجتماعى في أكتوبر، وذلك عقب تواصل المتهم على فيسبوك، لتغير العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

تم ضبطه وبحوزته 20 ألف دولار أمريكى و26 ألف جنيه مصرى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.