الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية الأمريكية" تكشف حقيقة وجود خلاف بين الدولة المصرية والإدارة الأمريكية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قال صامويل ويربرغ، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات تعاون مع الكثير من الدول في المنطقة، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات بين أمريكا والدول الموالية لها، ولكن في النهاية تسعى أمريكا إلى تحسين علاقاتها الدولية بالجميع.

العلاقات المصرية الأمريكية


وأكد متحدث الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك تشابهًا بين مصر وأمريكا مرتبطًا بتحقيق الاستقرار في المنطقة وتقوية الاقتصاد في المنطقة مع توفير حياة كريمة للمواطنين في المنطقة.

الاستقرار بالمنطقة 


وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أكثر من 30 مليار دولار كمساعدة اقتصادية للشعب المصري، لذا هناك مصالح مشتركة بين الإدارة الأمريكية والمصرية بل وبين الشعب الأمريكي والمصري.


وأشار إلى أن أي اختلافات بين مصر وأمريكا أقل بكثير من حجم المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

متحدث الخارجية الأمريكية صامويل ويربرغ العلاقات المصرية الأمريكية الحدث اليوم حضرة المواطن

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