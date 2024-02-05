نائب يطالب بدعم الشركات الناشئة لدعم مجال تكنولوجيا الإنتاج الزراعي

قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن الابتكار الزراعي يركز على تطوير وتبني تقنيات وأساليب جديدة في الزراعة، بينما الميكنة الزراعية تركز على استخدام المعدات والآليات لتحسين الإنتاج وتسهيل العمليات الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

أضاف "إذا تحدثنا عن تطبيقات التكنولوجيا في الزراعة يجب الحديث عن الشركات الناشئة العاملة في مجال الزراعة ودعم الشركات الناشئة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لدعم عمليات الزراعة المختلفة.

أوضح أنه "في ديسمبر 2022 أطلقت وزارة الزراعة برنامج تدريبي مع أحد الجهات المانحة وتم تدريب 150 شركة في مجال الابتكار الزراعي وتوفير عدد من الحوافز المالية وغير المالية لشركات التكنولوجيا الزراعية المحلية.

وشدد “علاء” على ضرورة دعم المزارع من خلال رفع الوعي وتوفير التدريبات اللازمة لتمكينه من استخدام هذه التقنيات، توفير الدعم المالي اللازم لمساعدة المزارع على استخدام هذه التقنيات الحديثة ".