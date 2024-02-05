الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يطالب بدعم الشركات الناشئة لدعم مجال تكنولوجيا الإنتاج الزراعي

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن الابتكار الزراعي يركز على تطوير وتبني تقنيات وأساليب جديدة في الزراعة، بينما الميكنة الزراعية تركز على استخدام المعدات والآليات لتحسين الإنتاج وتسهيل العمليات الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

txt

النائب علاء مصطفى يطالب بالتوسع في تطبيق خدمات "الرعاية الصحية عن بعد"

txt

علاء مصطفى: التقنيات الرقمية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تقليل انبعاثات الكربون

أضاف "إذا تحدثنا عن تطبيقات التكنولوجيا في الزراعة يجب الحديث عن الشركات الناشئة العاملة في مجال الزراعة ودعم الشركات الناشئة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لدعم عمليات الزراعة المختلفة.

أوضح أنه "في ديسمبر 2022 أطلقت وزارة الزراعة برنامج تدريبي مع أحد الجهات المانحة وتم تدريب 150 شركة في مجال الابتكار الزراعي وتوفير عدد من الحوافز المالية وغير المالية لشركات التكنولوجيا الزراعية المحلية.

وشدد “علاء” على ضرورة دعم المزارع من خلال رفع الوعي وتوفير التدريبات اللازمة لتمكينه من استخدام هذه التقنيات،  توفير الدعم المالي اللازم لمساعدة المزارع على استخدام هذه التقنيات الحديثة ".

النائب علاء مصطفي مجلس الشيوخ تنسيقة شباب الأحزاب و السياسيين الابتكار الزراعي الزراعة المعدات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟