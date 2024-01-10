الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

النائب علاء مصطفى يطالب بالتوسع في تطبيق خدمات "الرعاية الصحية عن بعد"

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة تتعرض لضغوط هائلة لإصلاح قطاع الرعاية الصحية بسبب التحديات الاقتصادية المتتابعة وما سببته ضغوط جائحة كورونا على المنظومة الصحية بشكل عام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في كلمته خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم الشتيوي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء، أن الضغوط التى تعرض لها القطاع الصحي أجبرت الحكومات على تبنّي مقاربة وطرق أكثر ابتكارات لإيجاد حلول واقعية، مؤكدًا أن الحكومات تتجه حاليًا إلى تطبيق مفهوم "الرعاية الصحية عن بعد" وما له من قدرة على خفض التكاليف، وتحسين وصول الرعاية الصحّية إلى من يحتاجون إليها، وتحسين جودتها.

و أكد أن إيجابيات "الرعاية الصحية عن بعد" منها حصول المرضى على خدمة الرعاية الصحية المتخصصة وبأسعار معقولة، وتقليل عدد الزيارات والاستشارات الطبية غير الضرورية، كما يقلل من إعادة الإدخال في المستشفيات، مع تقليل نفقات النقل للفحوص العادية، والمسائل المتعلقة بالسفر والمواصلات.

وأضاف أن أهم الإيجابيات هي زيادة فرص المناطق النائية والحدودية فى الحصول على الخدمات الصحية؛ للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

وتسائل عضو مجلس الشيوخ على نتائج مبادرة "الرعاية الصحية عن بعد" التي أطلقتها وزارتي الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى، في ٣٠٠ وحدة بمستشفيات على مستوى الجمهورية على مرحلتين، وإمكانية بيان سبل التوسع فيها في كافة أنحاء الجمهورية.

و كان النائب سالم الشتيوي، عضو مجلس الشيوخ، قد تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء المتغيرة بشكل متسارع.

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