الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الباز من ندوة "عاصمة الخلود": العاصمة الإدارية "بريئة" من الأزمة الاقتصادية الراهنة (فيديو)

د.محمد الباز
د.محمد الباز

قال د.محمد الباز، إن العاصمة الإدارية الجديدة بريئة من الأزمة الاقتصادية الحالية، وإن الحرب على الإرهاب التي خاضتها مصر سنوات طويلة هى أحد أسباب هذه الأزمة التي يعاني منها المواطنون، متمنيًا أن تحدث “انفراجة كبيرة” بها.

جاء ذلك خلال ندوة الإعلامي د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” حول مناقشة كتاب “عاصمة الخلود” للزميل محمد إبراهيم، الصحفي بجريدة الدستور. 

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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"إكسترا نيوز": معرض القاهرة للكتاب يسجل توافدًا كثيفًا فى اليوم قبل الأخير لفعالياته

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الدكتور محمد الباز العاصمة الإدارية الجديدة الدورة الخامسة والخمسون الأزمة الاقتصادية الحالية معرض الكتاب 2024

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