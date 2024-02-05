ذكرى وفاته.. ابنة الفنان عزت العلايلى تحكى عن أسرار فى حياة والدها

قالت هابي العلايلي، نجلة الفنان الراحل عزت العلايلي، إنها تشبه والدها في المظهر الخارجي والشخصية بما فيها من طباع وصفات بصورة تصل إلى حد التطابق.

الزواج عن حب



وأكدت هابي، خلال لقائها ببرنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، أن والدها في الفترة الأخيرة من عمره كان متأثرًا بصورة كبيرة خاصة بعد وفاة والدتها، معبرة:" ماما كانت حب عمره وكان تايه بعد وفاتها بصورة كبيرة".

وأضافت في حديثها: "والدتي كانت خريجة مدرسة راهبات، وكانت تتمتع بالرقة الشديدة في الحديث، وكانت تحب والدي بصورة كبيرة وتحرص كل الحرص على توفير وتلبية كافة طلباته".

الخلاف داخل الأسرة



وتابعت: "أوقات الخلاف بين والدي ووالدتي كانت لا تُقام أمامنا على الإطلاق، وكان والدي هو من يقوم بمبادرة الصلح مع والدتي أغلب المواقف".

ويصادف اليوم الإثنين 5 فبراير، ذكرى رحيل الفنان عزت العلايلي، والذي غادر عالمنا في 2021، بعد أن قدم أعمالًا سينمائية ومسرحية عظيمة، لعل أبرزها الطريق إلى إيلات والأرض.

وخلال مسيرته الفنية شارك في العديد من الأعمال الفنية، كان أبرزها: «الأرض، والطريق إلى إيلات، وعاد لينتقم، والمواطن مصري، وبئر الخيانة، والاختيار، والسقا مات، وتراب الماس، وبوابة الحلواني، وطريق الشر، وسنوات الغضب، والحب أيضًا يموت.