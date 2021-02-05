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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عزت العلايلي قدم 10 أفلام ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:29 م
محمد مجدي - رضوى عبد الغني
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استيقظ العالم العربي والجمهور المصري خصوصا، علي نبأ وفاة الفنان الكبير عزت العلايلي، الذي ولد يوم 15 سبتمبر 1934 في حي باب الشعرية بالقاهرة، ويدخل الفن ليقدم بعدها مئات الأعمال الفنية الناجحة وخاصه في عالم الأفلام في السينما المصرية.

درس العلايلي التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مسيرته الفنية بفيلم "رسالة إلى امرأة مجهولة"، لينطلق بعدها بعدد من الأعمال الفنية منها "بئر الخيانة، ولا عزاء للسيدات، خائفة من شئ ما، وقيدت ضد مجهول".

وجرى اختيار 10 أفلام للفنان عزت العلايلي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

و قد قدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي"، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين، وغيرها من الفنانين.

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